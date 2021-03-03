На думку експерта, інших відчутних результатів вони не принесуть.

Санкції щодо голови політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко вдарять по фінансуванню політичної сили, інших відчутних результатів вони не принесуть.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Youtube-каналу «А що так можна було?».

«Санкції передбачають, по суті, блокування фінансових майнових активів. Це не арешт та не відчуження. Ніхто не забирає власність Медведчука. Але якщо це буде діяти нормально, вони не зможуть користуватися, наприклад, банківськими картками. Не зможуть робити перекази з-за кордону. Це важливо», – переконаний Фесенко.

На думку політолога, головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була саме Оксана Марченко, тому її прізвище теж опинилося в списку санкцій:

«Чому санкції ввели проти Марченко? Начебто - просто дружина, вона не депутат і так далі. Але саме на Марченко записані активи Медведчука в Росії. А там цих активів багато. Там і нафтопромисли, і нафтовидобувні підприємства. Вона там співвласниця, але це реальні гроші. Фактично, це спосіб фінансування діяльності Медведчука через його дружину, через яку російські гроші заходили в Україну».

При цьому Фесенко переконаний, що інших відчутних результатів ці санкції не принесуть. Він вважає, що тюремних термінів для Медвудчука та Марченко за фінансування тероризму чекати не варто.

«На превеликий жаль, є проблеми з покаранням – чисто процедурні. Скажу не дуже популярну річ. Влітку 2019-го я в приватній бесіді запитав одного нового керівника великої силової структури: коли будуть посадки? Він відповів: А ви що – не знаєте, що у нас відомого політика або представника великого бізнесу посадити практично неможливо?» – розповів політолог.

Торкнувся Фесенко й закриття трьох телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, які пов'язують з Медведчуком. На його думку, санкції щодо цих телеканалів та їх власника, нардепа Тараса Козака – повністю в правовому полі, а закиди про утиски свободи слова в цьому контексті – недоречні.

«Будь-які свободи, в тому числі й свобода слова, свобода висловлювань – не є абсолютними. Вони регулюються законом. У нас є свобода мітингів та демонстрацій, яскравим підтвердженням чого є недавні протести через вирок Стерненка. Їх ніхто не забороняє. У нас – дуже різноманітний інформаційний простір, працює багато інших телеканалів, в тому числі та мають схожу з каналами Медведчука позицію. Але нагадаю, чому були введені санкції щодо цих каналів. Підстава – правова. Річ у тім, що Козак та деякі компанії, через які велося фінансування цих телеканалів, були пов'язані з фінансовими угодами на окупованих територіях», – вважає Фесенко.

Як відомо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від Партії «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб.зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами Данилова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч.5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія «ПрикарпатЗахідтранс», яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: УНІАН