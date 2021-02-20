Таким чином глава держави ввів у дію відповідне рішення РНБО від 19 лютого.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій щодо народного депутата Віктора Медведчука.

Текст відповідного указу опубліковано на офіційному сайті глави держави.

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 лютого «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», - йдеться у повідомленні.

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Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції проти Медведчука

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія «ПрикарпатЗахідтранс».

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Автор: Тамара Отовська