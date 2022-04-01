На його думку, однак, виведення російських військ може бути спробою стратегічної підготовки до наступу на український Донбас.

Перегрупування російських військ зараз відбувається оскільки "вони не можуть витримати тиску", спрямованого на продовження наступу на Україну з трьох фронтів.

Такої думки дотримується міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

Кулеба зазначив, що рішення Москви про скорочення військової активності на двох фронтах в Києві і Чернігові було прийнято в той час, коли "українські сили почали успішно відтісняти їх від сіл і невеликих містечок при облозі Києва. Причина, по якій вони це сказали, полягала в тому, що вони відчували, що не можуть витримати тиск і не можуть утримати лінію фронту навколо Києва".

Кулеба сказав, що це може свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін став більш реалістичним щодо своєї військової стратегії. "Я вважаю, що він вже став більш реальним, оскільки я не можу уявити, щоб виведення російських військ з півночі України не було його наказом", — сказав міністр.

"Якщо перевести цей недавній рух на людську мову, це буквально означає, що у мене недостатньо сил, щоб продовжувати атакувати Україну з трьох напрямків одночасно. Тому я повинен перекинути частину своїх військових сил в інший напрямок, щоб зміцнити мою армію в цьому районі", — сказав він.

"Якою б не була його картина реальності, по тих кроках, які вони роблять на місцях, я можу зробити висновок, що у нього є розуміння того, що він недостатньо сильний, щоб продовжувати атакувати Україну з усіх боків, і це вже ясно", — заявив Кубела. доданий.

Але міністр закордонних справ також сказав, що, на його думку, виведення російських військ може бути спробою стратегічної підготовки до наступу на український Донбас.

"Ми бачимо, що частина їх військових союзів йде назад на територію Білорусі, але водночас ми чуємо послідовні повідомлення, і ми також отримали розвіддані, що вони все ще дивляться на Донбас як на плід, що висить досить низько", — сказав він CNN. "Їм потрібно перегрупувати ресурси і підготуватися до битви за Донбас".

Кулеба сказав, що він "довіряє народу України і нашим Збройним силам, а як міністр закордонних справ - нашій дипломатії.

"Це війна. Вони напали на нас, щоб знищити нас, і вони відкидають наше право на існування як нації, тому це означає, що ми будемо давати відсіч усіма доступними нам засобами в рамках існуючих міжнародних законів ведення війни. Ми не втомлюємося боротися за свободу, за незалежність і за цінності. Тому я сподіваюся, що люди на Заході теж не втомляться нас підтримувати", — сказав він.

"Єдина втома, яку вони поки спостерігають — це втома в столицях, які намагаються не ухилятися від санкцій щодо Росії, але ми з ними працюємо, і я сподіваюся, що ми допоможемо їм подолати цю втому", — додав Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба закликав держави криміналізувати використання символу "Z".

За словами Кулеби, " Z " означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. "Публічна підтримка цього варварства повинна бути заборонена", - підкреслив міністр.

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