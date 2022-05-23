Він зазначив, що мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co "вирішила піти з російського ринку після 29 років роботи".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак щодо обходу росіянами санкцій зазначає, що популярними стали поїздки до Мінська заради "банківського туризму".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Росіяни обходять санкції через Білорусь. Зараз стали популярними поїздки до Мінська у так званий "банківський туризм", щоб оформити карти Visa та MasterCard у білоруських банках. Ними можна розплачуватися за кордоном та в міжнародних онлайн-магазинах. Також спостерігається попит на відкриття рахунків у банках Узбекистану", - розповів Єрмак.

При цьому, зауважив він, картки Visa та MasterCard, випущені в Росії, не можна використовувати за кордоном для міжнародних онлайн-платежів.

"Карткові гіганти припинили роботу в країні з 6 березня через війну Росії з Україною", - нагадав керівник ОП

Єрмак також повідомив, що мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co "вирішила піти з російського ринку після 29 років роботи".

"Компанія продасть власні активи", - додав він.

Крім того, зазначив керівник ОП, "піде з Росії й Starbucks Corp", яка працювала на ринку 15 років.

Як раніше повідомляв УНІАН, світовий кавовий гігант Starbucks призупинив діяльність свого ліцензіата в Росії 8 березня майже відразу після початку війни в Україні.

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