Трамп уже зрозумів, що сьогодні українці є переможцями, - The Economist

Європейські дипломати заявляють про посилення підтримки Києва та нову координацію із США, яка може змінити баланс війни на користь України.

Президент США Дональд Трамп зрозумів, що сьогодні українці є переможцями, а Путін - тим, хто програв. Про це пише The Economist з посиланням на французьке дипломатичне джерело за підсумками саміту G7.

Сім країн, включно зі Сполученими Штатами, підтвердили "непохитну підтримку" України та пообіцяли посилити тиск на Росію через новий пакет санкцій, зокрема у сфері нафти та газу. Також йдеться про розширення військової допомоги – постачання додаткових систем протиповітряної оборони, засобів далекобійного ураження та розгляд можливості ліцензійного виробництва союзної зброї в Україні.

Французький президент Еммануель Макрон під час обговорень згадав про так званий "момент Евіана", а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив "новий тон" у трансатлантичних відносинах.

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"Тепер Трампу зрозуміло, що сьогодні українці є переможцями, а переможеним є Путін", - каже французьке джерело.

Водночас дипломати визнають, що ставлення Трампа до війни в Україні залишається непередбачуваним. У Європі нагадують, що він неодноразово змінював риторику щодо підтримки Києва та схильний дистанціюватися від тривалих міжнародних конфліктів.

Трамп і Україна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп попросить американські оборонні компанії виробляти зброю за ліцензією в Україні та Європі.

"Вони хотіли б мати таку можливість, ми розглянемо це питання", – заявив Трамп на саміті "Великої сімки" у Франції.

За підсумками саміту G7 у Франції лідери домовилися надати Україні ліцензії, які дозволять їй збільшити військове виробництво – паралельно з нарощуванням поставок засобів протиповітряної оборони, додаткових систем ППО та перехоплювачів.

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