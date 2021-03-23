У санкційний список потрапили громадяни РФ та Франції.

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України про введення санкцій проти громадян Росії та російських компаній.

Читайте такожВ ЄС відреагували на указ Путіна, що забороняє українцям володіти землею в окупованому КримуПро це повідомляється на сайті президента.

Так, президент постановив ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів».

У санкційний список потрапили наступні особи:

Горовий Олександр Володимирович, перший заступник міністра внутрішніх справ РФ, генерал-полковник поліції;

Казакова Валентина Львівна, начальник головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ, генерал-лейтенант поліції;

Адзінов Кирило Олегович, начальник управління з організації дозвільно-візової роботи головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ;

Левченко Олег Сергійович, начальник управління з питань міграції головного управління міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, полковник поліції;

Гур’янова Ганна Олексіївна, начальник відділу управління федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в м. Новошахтинську;

Хлистов Володимир Олександрович, начальник відділу з питань міграції відділу міністерства внутрішніх справ РФ по Неклинівському району Ростовської області;

Агарков Олег Павлович, начальник головного управління міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, генерал-лейтенант поліції;

Башкін Олександр Давидович, заступник голови комітету ради федерації федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

Вуколов Всеволод Львович, заступник міністра праці і соціального захисту РФ;

Зубов Ігор Миколайович, статс-секретар – заступник міністра внутрішніх справ РФ, державний радник РФ 1 класу;

Карлін Олександр Богданович, заступник голови комітету ради федерації федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

Меньщиков Владислав Володимирович, керівник 1-ї служби (служби контррозвідки) федеральної служби безпеки РФ, член урядової комісії РФ з міграційної політики;

Нарусова Людмила Борисівна, член комітету ради федерації федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

Рукавішнікова Ірина Валеріївна, перший заступник голови комітету ради федерації федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

Цепкін Олег Володимирович, член комітету ради федерації федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва;

Мінін Олексій Валерійович;

Моренець Олексій Сергійович;

Серебряков Євген Михайлович;

Сотніков Олег Михайлович;

Горшков Михайло Костянтинович;

Моляков Сергій Олександрович;

Ганов Олександр Миколайович;

Риженькін Леонід Кронідович;

А також громадяни Франції:

Віржіні Жорон - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія".

Лакапель Жан-Лін - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія";

Олів'є Філіп - депутат Європейського парламенту, представник крайньо-правової політичної групи "Ідентичність і демократія".

Також під санкції потрапили російські компанії, серед яких такі інтернет-видання як "Інтернет-преса", "ТАСС", Лента.ру, Газета.ру, державний медіа-холдинг "Росія сьогодні", "ЗМІ2", страхова компанія "Росгосстрах" та інші.

До них будуть застосовані наступні економічні санкції:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися приналежним йому майном;

обмеження торгових операцій;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

інші санкції, які відповідатимуть принципам їх застосування, встановленим законодавством (припинення фінансових операцій, заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/серверів, в тому числі до субдоменів, зокрема "gazeta.ru").

Санкції РНБО: що було раніше

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини. Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

11 березня РНБО продовжила санкції проти двох російських банків, термін дії яких закінчується 19 березня. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на наступному засіданні РНБО буде вирішено запровадити санкції проти ряду осіб.

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Автор: Людмила Жерновська