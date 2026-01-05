Зеленський провів кадрові зміни в керівництві СБУ

Олександра Поклада звільнено з посади заступника голови Служби безпеки України, він призначений першим заступником Голови СБУ.

На сайті президента України в понеділок, 5 січня, було опубліковано низку указів про призначення та звільнення з певних посад низки українських чиновників.

Так, в указі №20 вказано, що до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України введено нового очільника Офіса президента України Кирила Буданова. При цьому, зі складу РНБО вивели Олега Іващенка.

Указом №22 президент України Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України Сергія Андрущенка. На цю посаду в указі №30 Зеленський призначив Дениса Килимника. Ще в указі №29 зазначається, що він також призначений заступником голови Служби безпеки України.

Також згідно з указом №23 Олександра Поклада звільнено з посади заступника голови Служби безпеки України. Водночас, його призначено першим заступником Голови СБУ.

В указі №24 повідомляється про звільнення Сергія Наумюка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Про звільнення Андрія Тупікова з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України йдеться в указі президента України №25. Водночас, його Зеленський призначив заступником Голови Служби безпеки України.

З посади начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України Зеленський звільнив Олександра Дубровіна, про що йдеться в указі №26.

Кадрові зміни в Кабміні

Раніше УНІАН повідомляв, що нинішньому керівнику Міністерства цифрової трансформації Михайлу Федорову президент України Володимир Зеленський запропонував очолити посаду міністра оборони України. За словами Зеленського, чинному міністру оборони Денису Шмигалю він запропонував очолити інший напрямок у державній роботі. Він зазначив, що він не менш важливий для стійкості країни.

Також ми писали, що згодом президент України розповів, що запропонував Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. Він подякував політику за роботу у Міністерстві оборони та процеси, які він активізував з метою забезпечення захисту нашої країни. Зеленський зазначив, що така системність необхідна й для української енергетики. Президент України підкреслив, що важливо після кожного російського удару оперативно відновлювати зруйноване.

