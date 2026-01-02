Михайло Федоров стане новим міністром оборони України, - Зеленський

Денису Шмигалю запропонували очолити інший напрямок в державній роботі.

Президент України Володимир Зеленський запропонував нинішньому керівнику Міністерства цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Вирішив змінити й формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо "Лінії дронів", працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть... Федоров зможе все це реалізувати й додати технологічності. Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрямок у державній роботі - і не менше важливий для нашої стійкості", - заявив президент.

За його словами, невдовзі будуть ще кадрові рішення в інституціях, а також незабаром оголосять нового очільника Служби зовнішньої розвідки.

Відео дня

"Сьогодні розпочато суттєве внутрішнє перезавантаження - зміни спрямовані на те, щоб Україна була стійкішою... Торік державні інституції показали як добрі результати, які необхідно посилити, так і проблеми, які їх не можна переносити в новий рік", - додав він.

Варто зазначити, що це наймолодший міністр в українському уряді - йому 34 роки.

Кадрові зміни в Україні

Сьогодні президент Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента, а Олега Іващенка - очільником ГУР.

Міністр внутрішніх справ Клименко найближчим часом подасть кандидатури на зміну очільника Державної прикордонної служби, повідомив президент Зеленський. Нинішній керівник ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

Вас також можуть зацікавити новини: