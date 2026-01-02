Зеленський підписав указ про призначення Буданова новим очільником Офісу президента

Також президент призначив нового очільника ГУР.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №5/2026 про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України. Текст указу зʼявився на сайті Президента України 2 січня.

"Призначити Буданова Кирила Олексійовича керівником Офісу президента України", - йдеться в тексті указу.

Водночас указом №3/2026 президент звільнив Буданова з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, указом №6/2026 президент звільнив Олега Іващенка з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України. А указом №7/2026 призначив його начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що на новій посаді Кирило Буданов зосередиться на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах.

Що стосується Олега Іващенка, то президент подякував йому за роботу в напрямку зменшення російського економічного потенціалу перед звільненням з посади Голови Служби зовнішньої розвідки.

