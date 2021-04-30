Також Касмініна і Тупицького позбавлять права користування державним майном та службовими автомобілями.

В Секретаріаті Конституційного суду України пояснили, що все-таки будуть виконувати розпорядження в.о. голови КСУ Сергія Головатого щодо припинення виплати зарплат Олександру Тупицькому та Олександру Касмініну, які звільнені указом президента з посад суддів КСУ.

Про це в коментарі УНІАН повідомила в.о. голови Секретаріату КСУ Лариса Бірюк.

Вона пояснила, що спочатку Секретаріат надіслав Головатому службову записку (про яку повідомляв сьогодні УНІАН), у якій було зазначено, що без відповідного розпорядження голови суду або в.о. голови суду, або старшого за віком судді Секретаріат не може вчиняти дії щодо припинення виплати зарплат та позбавлення службових авто Тупицького та Касмініна.

Читайте такожУ КСУ двовладдя: Тупицький і Головатий називають себе чинними очільниками суду

Водночас вона розповіла, що сьогодні таке розпорядження за підписом в.о. голови КСУ Секретаріат отримав і воно буде виконане, тобто Касмініна і Тупицького все-таки позбавлять суддівської винагороди та права користування державним майном та службовими автомобілями.

«В службовій записці ми зазначили: доки не буде службового розпорядження, ми не знаємо, як виконати цю вимогу. Головатий видав таке розпорядження, і ми будемо його виконувати», - сказала Бірюк.

Що було до цього

Сьогодні, 30 квітня, Головатий розпорядився не платити Касмініну та Тупицькому заробітну плату, а також позбавити їх права користуватися службовими автомобілями.

Виконувач обов'язків голови Секретаріату Конституційного суду України Лариса Бірюк заявила про відсутність підстав для припинення виплати зарплати Олександру Тупицькому та Олександру Касмініну, які звільнені указом президента з посад суддів КСУ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк