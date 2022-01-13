Для затвердження законопроекту потрібні були 60 голосів, проте набрати їх не вдалося.

Сенат США відхилив пропозицію сенатора-республіканця Теда Круза про введення санкцій щодо російського газопроводу"Північний потік-2".

Про це повідомляє видання Dallasnews.

"Путін вважає, що як тільки він запустить "Північний потік — 2" і змінить регіон шляхом вторгнення, то ні в кого не буде бажання вводити санкції", — заявив Круз під час багатогодинних дебатів щодо проекту.

Круз також наполягав на тому, що президент Джо Байден заохочував російську агресію, скасувавши минулої весни санкції проти газопроводу.

Читайте такожУ Німеччині анонсували зустріч представників "нормандської четвірки"На думку демократів, санкції варто використовувати тільки в якості стримуючого фактора, і ввести в тому випадку, якщо президент Росії Володимир Путін віддасть наказ про вторгнення в Україну.

"Це трубопровід Трамп-Путін", - заявив голова Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес. "Зараз не час знімати зі столу ключовий важіль впливу", - додав він.

Менендес розробив альтернативу законопроекту Круза, який наклав би санкції безпосередньо на Путіна і його найближче оточення і відрізав би Росію від міжнародної банківської системи — комплексний і підхід "каліцтва".

"У цей поворотний момент, — попередив він, — підхід Круза може бути навіть тим приводом, який шукає Путін... ми повинні послати недвозначний сигнал про те, що в разі вторгнення Путіна наслідки будуть руйнівними, що це буде коштувати занадто дорого для економіки і народу Росії", - заявив він.

Для затвердження законопроекту потрібні були 60 голосів, проте набрати їх не вдалося.

Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що доля російського газопроводу "Північний потік-2" пов'язана з будь-яким потенційним конфліктом з РФ через Україну.

Якщо ж Росія піде на деескалацію конфлікту, рішення про запуск "Північного потоку-2" прийматимуть Європейський і німецький регулятори.

"Північний потік-2" - Що відомо

"Північний потік-2" - це магістральний газопровід з Росії до Німеччини. Проект передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва.

Однак 23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

Тим часом, Росія не відмовилася від своїх планів щодо проекту. 4 жовтня почали заповнювати газом першу нитку газопроводу.

15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) дозволило НАК "Нафтогаз України" взяти участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Потім BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.

Вас також можуть зацікавити новини: