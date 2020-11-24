Експерт вважає, що американська політика щодо України навряд чи зазнаватиме суттєвих змін.

Обраний президентом США Джо Байден, на відміну від чинного президента Дональда Трампа, значно глибше занурений в український контекст, і він розуміє, що відбувається в Україні.

Таку думку висловив директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко в ефірі телеканалу «Україна 24». Він вважає, що американська політика щодо України навряд чи зазнаватиме суттєвих змін.

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«Політика США (щодо України – ред.) навряд чи буде зазнавати занадто різких змін. Ми сподіваємося, що стримування Росії набуде більш чітких вагомих форм, зокрема і форми підтримки Збройних сил України. Байден, на відміну від Трампа, значно глибше занурений в український контекст, він розуміє, що тут відбувається», - заявив експерт.

Він наголосив, що Україна нікому не потрібна, крім як сама собі, але інтереси України і США можуть співпадати.

«Навряд чи США зацікавлені в посиленні російського впливу в Україні, в посиленні тиску Росії на Україну. Тому ми маємо шанс, що допомога (Україні – ред.) буде збільшена, і тут риторика демократична протягом усього правління Трампа дає нам такі сподівання. Але, знову ж таки, треба в цих очікуваннях бути обережними і не надто на них розраховувати», - зазначив Кочевенко.

Вибори президента США-2020

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому.

Інавгурація має відбутися 20 січня 2021 року.

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Автор: Андрій Василюк