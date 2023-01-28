Поштовхом до початку Третьої світової війни стануть події в Україні.

Якщо російські танки дістануться Києва, вибухне Третя світова війна. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто на зустрічі зі своїм французьким колегою, пише італійське видання RAI News.

"Третя світова війна може початися, якщо російські танки прибудуть до Києва і на кордони Європи. Не дозволити їм приїхати - це єдиний спосіб зупинити це", - вважає Крозетто.

Він підкреслив, що безпека Італії та Франції починається з "східного фронту і того, що відбувається в Україні". Обидва міністри погодилися, що російське вторгнення в Україну є найбільшою загрозою миру і стабільності в Європі з часів Другої світової війни.

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"Це явне порушення принципів цілісності і непорушності територіальних кордонів, міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй", – заявив італійський міністр.

Поставки італійської зброї в Україну

Італія поставила вже 6 пакетів військової допомоги Україні. Зокрема італійці поставили в Україну певну кількість артилерії, що стало вагомим посиленням для ЗСУ.

В грудні італійський парламент проголосував за продовження військових поставок Україні. Італія допомагатиме Києву як мінімум до кінця 2023 року.

У теперішній час завершується підготовка до відправки комплексу ППО SAMP / T. Це спільна франко-італійська розробка.

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