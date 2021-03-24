Серед іншого білоруський шпигун мав налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через державний кордон.

У Волинській області працівники контррозвідки СБУ викрили та затримали громадянина Білорусі, який здійснював розвідувальну діяльність на шкоду державній безпеці України.

Як повідомили в Службі безпеки України, завербований КДБ Білорусі громадянин був направлений до нашої держави для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності.

"Задокументовано, що співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання щодо збору актуальної інформації про ситуацію у прикордонні: стан захищеності державного кордону України; порядок його охорони; технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України; характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників і митників тощо. З цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців ДПС України з числа секретносіів", - розповіли в СБУ.

Також повідомляється, що окрім отримання розвідувальної інформації, від затриманого агента вимагали налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через державний кордон.

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"Отримані контррозвідкою СБУ дані свідчать про те, що ця діяльність серед іншого мала на меті організацію провокацій та створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь", - повідомили в СБУ.

Наразі громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1. ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.

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Автор: Олександр Топчій