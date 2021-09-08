Верховна Рада IX скликання була обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Депутат від ОПЗЖ, голова комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич посів перше місце за часом виступів у Верховній Раді IX скликання. Його виступи тривали загалом майже 16 годин.

Про це йдеться у матеріалі руху Чесно.

На першому ж пленарному засіданні Шуфрич мав 10 виступів, які зайняли понад 16 хвилин – коли Рада обговорювала урядові призначення.

За два роки роботи парламенту найбільшу кількість виступів очікувано мають спікер Ради Дмитро Разумков (1365) та його перший заступник Руслан Стефанчук (844), оскільки саме вони модерують засідання, а також інша заступниця голови Ради Олена Кондратюк (понад 12 годин за 155 виступів).

Читайте такожВ уряді назвали "політичною диверсією" намір Ради просити для України статус основного союзника СШАУточнюються, що Шуфрич мав упродовж кількох років 723 виступи.

Водночас у фракції ОПЗЖ протягом двох років не виступали сестра та брат Юлія і Сергій Льовочкіни, підсанкційний соратник Медведчука Тарас Козак, Вадим Столар, чоловік Наталії Королевської Юрій Солод, Ігор Абрамович та Віталій Борт.

За даними руху, найбільше "мовчунів" у "Слузі народу", ОПЗЖ й серед позафракційних. Немає таких нардепів, щоби не вийшли до трибуни, у фракціях "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос".

36 нардепів у Раді мали лише один виступ за два роки, зокрема кум Путіна, а нині підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук. Єдиний його виступ був присвячений "формулі Штайнмаєра".

Верховна Рада IX скликання була обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

До складу парламенту тоді увійшли представники п'яти партій за пропорційною системою, ще п'яти партій за мажоритарною системою і 46 самовисуванців по одномандатних округах.

Пропрезидентська партія "Слуга народу" на виборах набрала 43,16 % і отримала 124 місця, а мажоритарні кандидати від партії перемогли на 130 округах, тому партія отримала більшість в парламенті.

Також п'ятивідсотковий бар'єр подолали чотири партії: "Опозиційна платформа — за життя", ВО "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".

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Автор: Яна Ставська