Глава МЗС наголосив, що стратегія щодо Росії має полягати не в поступках, а в більшій силі.

Євросоюз повинен терміново надати Україні зброю та збільшити тиск на Москву, бо якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити зараз, він перенесе війну вглиб Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час онлайн-виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, яка відбувається у Люксембурзі.

Глава МЗС наголосив, що загальна стратегія щодо Росії має полягати не в поступках, а в більшій силі, самодостатності та лідерстві Європи.

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"Путін піде далі вглиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні. Така реальність. І ми не хочемо, щоб ваші країни колись побачили удари касетними балістичними ракетами по житлових кварталах чи дитячих майданчиках. Саме тому необхідно діяти зараз, щоб досягти миру, щоб посилити Україну та збільшити тиск на Москву", - наголосив Сибіга.

Як відзначив міністр, жахливі удари Росії по Кривому Рогу та Сумах демонструють, що Путін прагне продовжувати війну, а не шукати миру.

За словами Сибіги, у відповідь на дії РФ треба рішучі кроки Європи щодо посилення українських та європейських спроможностей, збільшення тиску на агресора та пришвидшення інтеграції України в ЄС.

"Закликаю ваші уряди та муніципалітети розглянути можливість надання додаткової підтримки для Сум і Кривого Рогу, для людей у цих містах", - підкреслив Сибіга.

Крім того, міністр закликав європейських колег посилити військову допомогу для України, насамперед зміцненням спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини.

Він поінформував про роботу України з розробки власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня та запропонував європейським державам зробити інвестиції в цю програму, щоб пришвидшити її втілення.

Глава МЗС наголосив на інших першочергових військових потребах, які включають боєприпаси, далекобійні ракети, броньовані машини та інженерне обладнання, бойову авіацію, дрони, додаткові інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Також Сибіга приділив окрему увагу підвищенню санкційного тиску на агресора. Він закликав до додаткових сильних кроків проти Росії. Серед них глава МЗС перелічив повне ембарго на закупівлю російських енергоносіїв урядами та приватними компаніями, санкції проти тіньового флоту, повноцінне використання заморожених російських активів для підтримки оборони та відбудови України, подальші обмеження в банківському секторі, металургії, атомній енергетиці, ІТ та інших галузях.

Інші заяви Сибіги про війну

12 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що від України безпосередньо залежить безпека в інших регіонах світу.

"Усі розуміють необхідність та важливість завершення війни в Україні у справедливий спосіб", - сказав тоді він.

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