Головною умовою для цього є переконати Путіна, що він не зможе виграти війну проти українського народу.

Війна закінчиться не тоді, коли Україна перестане воювати, оскільки в цьому випадку закінчиться й Україна. Війна закінчиться, коли Путін перестане воювати.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Голосу Америки. "Усі хочуть миру. Якби Україна капітулювала, був би мир. Тож Путін теж хоче миру. Питання в тому, на яких умовах", - зазначив польський міністр.

Він зазначив, що питання в тому, чи буде дотримано Статут ООН, чи будуть дотримані гарантії безпеки, які Україна вже мала, зокрема й від РФ, і питання в тому, як цього досягти.

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"Війна закінчиться не тоді, коли Україна перестане воювати – у цьому випадку закінчиться й Україна. Війна закінчиться, коли Путін перестане воювати. Отже, потрібно, щоб він дійшов висновку, що війна була помилкою і її неможливо виграти...", - підкреслив Сікорський.

"Він насправді ближче до цього, ніж прикидається. Він - самохвалець... Він намагається взяти на себе роль у гіпотетичних переговорах, але США, Європа та Україна мають сильніші карти, ніж він думає", - акцентував Сікорський.

Ймовірні переговори з РФ

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що мирні переговори з РФ можливі лише, якщо Україна буде сильною і не наодинці "з убивцею".

Раніше Путін висунув ультиматум для припинення бойових дій в Україні. Зокрема, він захотів, щоб Україна відмовилася від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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