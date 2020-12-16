Бізнесмен Олег Бахматюк прокоментував заяву директора НАБУ Артема Ситника щодо справи проти ексчиновника НБУ Олександра Писарука і нього.

Про це пишуть Українські новини.

Бізнесмен Олег Бахматюк прокоментував заяву директора НАБУ Артема Ситника в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» щодо того, що так звана «справа Бахматюка» насправді є справою не проти Бахматюка, а проти неназваного чиновника НБУ. На думку бізнесмена, Ситник був вимушений це визнати через розголос щодо цієї справи на Заході, але боїться називати прізвище головного підозрюваного, тому що тоді виникнуть незручні для самого Ситника питання.

«Більше року ми чуємо від Ситника про «справу Бахматюка». Причому НАБУ не має права розслідувати справи проти бізнесу, в його повноваженнях займатись корупцією топ-чиновників, яким я не є. І ось прогрес – чи не вперше Ситник наважився визнати: «не можна сказати, що це – справа Бахматюка, це – справа Нацбанку». Але сказавши «А», Ситник боїться сказати «Б» - проти кого саме відкрита ця справа, хто саме є головним підозрюваним. А головним підозрюваним є колишній в.о. Голови НБУ Олександр Писарук.

Щоправда, у цій справі так і не доведені ні збитки, ні злий умисел Писарука, а сам він виграв суд проти НАБУ. Та все ж чому ні Ситник, ні наближені до нього зручні «експерти» ніде і ніколи не згадують прізвище Писарука? Відповідь проста – Писарук, як би я особисто до нього не ставився як до чиновника, який допомагав нищити мій банк, є авторитетним на міжнародному рівні банкіром з хорошою репутацією. А окрім того – колишнім співробітником МВФ.

І ось тут криється відповідь. Ситник опинився у дуже незручній ситуації – і «попресувати» Бахматюка дуже хочеться, і без участі Писарука у справі він цього не зможе зробити, і безпідставно звинувачувати Писарука – це наражатись на закономірні незручні питання з боку послів західних держав. Тому ми і чуємо від Ситника, що є якась незрозуміла справа проти невідомо кого з НБУ, але «поганий хлопець» чомусь Бахматюк», – прокоментував заяву Артема Ситника бізнесмен.

Нагадаємо, раніше Олександр Писарук заявляв, що у цій справі «НАБУ порушує моральний принцип – не звинувачувати безпідставно і не висувати підозри в скоєнні тяжких кримінальних злочинів чесним людям, які їх не вчиняли, і свідомо затягують справу, яку давно повинні були закрити, визнавши помилку». Другий фігурант справи, Олег Бахматюк, в свою чергу заявив, що за 14 місяців детективи НАБУ так і не наважились приїхати до нього для дачі пояснень у справі.

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Автор: УНІАН