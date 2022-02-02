Вона повідомила, що слідчі відкрили кримінальне провадження щодо господарської діяльності партії.

Голову партії "Голос" Кіру Рудик викликають на допит до Державного бюро розслідувань. Народний депутат розкрила причину виклику на допит. Можливо, це сталося через питання до господарчої діяльності партії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Голосу".

"Вперше в житті я йду на допит в ДБР як свідок. Справа стосується діяльності партії "Голос", яку відкрили, як кажуть самі слідчі, за інформацією в соцмережах про те, що є, можливо, питання до господарської діяльності партії", - повідомила Рудик.

Вона нарікає, що ДБР "активно взялось за опозицію", і що бюро "працює виключно проти тих, хто критикує владу".

Читайте такожНардеп Качура вимагає від СБУ з'ясувати громадянство Арахамії і РудикРаніше УНІАН вже повідомляв, що ДБР проводило обшуки у Коболєва. Колишній очільник "Нафтогазу" стверджує, що не збирається тікати з України. "Не страшно, хоч і трошки огидно", - прокоментував він обшуки.

Вас також можуть зацікавити новини: