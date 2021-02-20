За словами голови Нацагентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, Ляшко підробив лотерейний квиток, в якому він нібито виграв понад 500 тисяч гривень.

Колишній народний депутат і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко стверджує, що не підробляв лотерейний квиток, за яким виграв півмільйона гривень.

Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

«Заява голови НАЗК про те, що я підробив якийсь лотерейний білет - абсолютна брехня! Хай покаже цей підроблений лотерейний білет і будь який документальний доказ про підробку. Їх не існує в природі, крім як у брехливих фантазіях повністю залежного від влади голови НАЗК», - написав він.

У зв’язку з цим наступного тижня Ляшко планує звернутися до суду з позовом про захист честі та гідності.

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«Я на 1000000% упевнений, що виграю цей суд, тому що чесно декларую свої доходи і чесно плачу податки, на відміну від моїх опонентів. Шкодую, що скасовані дуелі. Я б уже пристрелив цю брехливу скотиняку, ніж роками чекати судового рішення», - зазначив він.

Нагадаємо, як заявив голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, Ляшко підробив лотерейний квиток, в якому він нібито виграв понад 500 тисяч гривень.

Що буде загрожувати Ляшкові

Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ляшко "виграв" у лотерею: подробиці

У жовтні 2017 року Олег Ляшко задекларував три виграші в лотереї компанії "Українська національна лотерея": 283 560, 153 485 і 134 000 гривень. Відповідні дані він тоді вніс до своєї електронної декларації.

Коментуючи "виграш", Ляшко заявив, що виграв півмільйона гривень не в лотерею, а завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів. "Ставив там, де високий коефіцієнт. Ставив на "Шахтар", за який вболіваю, ставив на "Ліверпуль". Виграв, заплатив податки", - пояснив він.

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Автор: УНІАН