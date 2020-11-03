Вищий антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування

У суді нагадали, що на момент ухвалення КСУ вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

Вищий антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування. Як повідомляє прес-служба ВАКС, обвинуваченим у цій справі був колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації. "Справу було закрито з огляду на те, що кількома днями раніше, 27 жовтня, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні. У суді нагадали, що на момент ухвалення КСУ вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального кодексу України. Читайте такожУ "Слузі народу" розповіли, чи підтримають законопроект Зеленського про КСУ Скандальне рішення КСУ: що відомо 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антоніна Доломанжи

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