На думку голови партії, саме за ці злочини необхідно запроваджувати найжорсткіші покарання.

Новообрана голова партії "Слуга народу", народна депутатка України Олена Шуляк заявила, що партія звернулася до своєї фракції у парламенті із проханням терміново внести на розгляд Верховної Ради законопроект про посилення покарання за корупційні злочини у Збройних силах України та Міністерстві оборони.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Ми сьогодні також на з’їзді розглядали можливість термінового ухвалення законопроекту, який стосується найжорсткішого покарання за корупційні злочини, які відбувалися і можуть потенційно відбуватися саме у Збройних силах України і в Міноборони", - зазначила Шуляк.

У якості прикладу вона назвала справу колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.

Читайте також"Пакет стримування": у МЗС розповіли, як Євросоюз захищатиме Україну від Росії"Саме за ці злочини потрібно вводити найжорсткіші покарання. І ми як політична партія звернулися до фракції нашої у Верховній Раді, щоб цей законопроект був терміново внесений на розгляд парламенту", - наголосила очільниця партії.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань опублікувало статистику задокументованих випадків хабарництва в Україні.

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Автор: Антоніна Доломанжи