За словами Богдана, Камишев був його товаришем / фото REUTERS
Андрій Богдан заявив, що посла України в Китайській Народній Республіці Сергія Камишева тероризували звільненням.
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«Помер мій хороший товариш Сергій Камишев. Чесний, професійний, щирий. Легенда дипломатії. Двічі посол України у Китаї. Останні пів року один під**рас тероризував його звільненням, тому що «людина Богдана». Тупому виродку незрозуміло що таке професіоналізм і незрозуміло що таке інтереси держави. Ти будеш сидіти...» - написав Богдан.
Смерть Олексія Камишева
- Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Олексійович Камишев помер 14 лютого у віці 64 років.
- У міністерстві відзначають, що він доклав значних зусиль для розбудови відносин з державами Азії та Близького Сходу, двічі - у 2004-2009 та 2019-2021 роках - очолював Посольство України в КНР.
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