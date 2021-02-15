Сергій Олексійович Камишев помер 14 лютого у віці 64 років.

Андрій Богдан заявив, що посла України в Китайській Народній Республіці Сергія Камишева тероризували звільненням.

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«Помер мій хороший товариш Сергій Камишев. Чесний, професійний, щирий. Легенда дипломатії. Двічі посол України у Китаї. Останні пів року один під**рас тероризував його звільненням, тому що «людина Богдана». Тупому виродку незрозуміло що таке професіоналізм і незрозуміло що таке інтереси держави. Ти будеш сидіти...» - написав Богдан.

Смерть Олексія Камишева

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Олексійович Камишев помер 14 лютого у віці 64 років.

У міністерстві відзначають, що він доклав значних зусиль для розбудови відносин з державами Азії та Близького Сходу, двічі - у 2004-2009 та 2019-2021 роках - очолював Посольство України в КНР.

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Автор: УНІАН