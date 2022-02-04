За словами журналістки, незаконне приєднання українського півострова підтримують багато росіян.

Російська журналістка і екс-кандидат у президента Ксенія Собчак заявила, що відмовитися від окупованого Криму не зможуть ні нинішній глава Кремля, ні його наступник.

За її словами, окупацію півострова підтримують багато росіян, сказала вона в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Відмова від цього буде політичним самогубством для будь-якого президента, не тільки для Путіна. І в цьому сенсі це така пастка і тупик. Це схожа ситуація, як з Курилами. Який би демократичний не був Єльцин або будь-хто інший, але це питання з Курильськими островами з Японією, воно не вирішиться ніколи", - зазначила вона.

Собчак додала, що "віддати свою територію" буде вважатися політичним програшем в очах своїх виборців. За її словами, це також стосується й українського президента Володимира Зеленського.

Відзначимо, в 2017 році Собчак заявляла, що з точки зору міжнародного права Крим - український.

Окупація Криму Росією: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".