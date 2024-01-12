Пенні Пріцкер зокрема зустрілася з віце-прем'єром Олександром Кубраковим, а також з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

До Києва прибула спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Про це зокрема повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Дуже тепло вітаємо в Києві спецпредставницю США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та керівників приватного сектору США. Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну задля її відновлення", - написала вона.

Зокрема, делегація провела зустріч з віце-прем'єром Олександром Кубраковим, на якій йшлося про "практичні кроки щодо збільшення українського експорту та відновлення життєздатності її економіки".

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Крім того, Пріцкер зустрілася з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, про подробиці зустрічі сам прем’єр написав у Телеграм.

"Провели зустріч у Києві зі Спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та американським бізнесом. Розраховуємо на участь приватних компаній зі США у відбудові України. Обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства", - написав він.

Шмигаль зазначив, що ключовою темою зустрічі було зміцнення української економіки, її короткострокове відновлення та довгостроковий розвиток, однією з основних передумов якого забезпечення стабільного українського експорту. Тож Україна разом зі США працює над посиленням експортних спроможностей.

Крім того, було обговорено фінансову підтримку з боку партнерів та основні потреби України на цей рік.

Сьогодні в Україну приїхав з візитом прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак

В рамках візиту Сунака анонсований військовий пакет Україні на рівні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів і поставка найбільшої партії БПЛА.

Крім того, у рамках візиту Україна та Велика Британія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Сполучене Королівство стало першою країною світу, яка підписала угоду про безпекову співпрацю з Україною. Угода формалізує військову і невійськову співпрацю Британії та України на підтримку безпеки України. Ця підтримка буде довгостроковою.

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