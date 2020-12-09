Ірина Венедіктова розповіла, що Офісу генпрокурора вдалося добитися результату в питанні розслідування кримінального провадження щодо розтрати понад 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит", незважаючи на системний опір окремих високопоставлених посадовців в українських органах влади.

Читайте такожГенпрокурор Венедіктова відзвітувала про боротьбу з корупційними злочинами (інфографіка)Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. За її словами, прокурори наразі систематизують й аналізують отриману інформацію про таке втручання в роботу органів правопорядку і національних судів.

"Якщо ці дані знайдуть своє об'єктивне підтвердження і в кримінально-процесуальному аспекті, прокурори негайно внесуть відповідні відомості до ЄРДР щодо зазначених осіб, які відстоювали інтереси підозрюваних у цій справі", - наголосила Венедіктова.

Напередодні Офіс генпрокурора передав до АРМА арештоване майно у провадженні про розтрату понад 2,5 млрд грн коштів банку «Фінанси та Кредит». Це активи, що належали кінцевому бенефіціарному власникові банку: корпоративні права, грошові кошти та 26 об'єктів нерухомості загальною площею понад 22 тис.кв.м, зокрема, оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення, розташовані у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу. У разі ухвалення судового рішення про їхню конфіскацію, активи та накопичені з відповідної суми відсотки будуть перераховані до державного бюджету.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН