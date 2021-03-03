Юристи пообіцяли направити необхідні запити й клопотання, щоб встановити осіб зловмисників.

Поліція змушувала свідчити проти засудженого активіста Сергія Стерненка іншого фігуранта справи про викрадення депутата, його соратника Руслана Демчука.

Про це йдеться у заяві адвокатів Стерненка у Facebook.

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Тиск з боку правоохоронців у конфіденційній розмові з юристами підтвердив сам Демчук. Він пояснив, що 2 березня близько 11:00 невстановлені особи, які представилися працівниками поліції, відвідали його у СІЗО в Одесі.

«Ці люди вимагали від Демчука дати показання проти Сергія Стерненка. За це обіцяли змінити запобіжний захід шляхом впливу на прокурора», – кажуть захисники.

Після цього адвокати ініціювали переведення Демчука в окрему камеру з метою заходів безпеки й направили заяву про злочин за статтею примушування давати показання.

Юристи пообіцяли направити після реєстрації кримінального провадження необхідні запити й клопотання, щоб встановити осіб зловмисників.

Самому Демчуку дали адвоката з юридичної компанії, що займається захистом Сергія Стерненка.

Справа Стерненка

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набрання вироку законної сили.

Увечері того ж дня в десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту людей, обурених вироком Стерненку.

27 лютого небайдужі громадяни провели мітинг біля Офісу президента, під час якого висунули Зеленському вимоги звільнити Стерненка і перезавантажити Вищу раду правосуддя.

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Автор: УНІАН