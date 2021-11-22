Через два роки спливе строк давності притягнення до кримінальної відповідальності обвинувачених у низці вагомих справ Майдану, зазначила юрист.

Обвинувачені у справах Майдану можуть уникнути відповідальності.

Про це адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська повідомила у Facebook.

Вона зазначила, що через два роки спливе строк давності притягнення до кримінальної відповідальності обвинувачених у низці вагомих справ Майдану.

"Якщо нічого не змінити. Якщо суди будуть іти, як йдуть зараз. Через два роки всі беркута, слідчі, прокурори у справах по розгону Майдану 30-го листопада 2013 р.; по побиттю на Банковій 1-го грудня 2013 р.; по штурму Майдану 11-го грудня; по січневих подіях на Грушевського; по побиттю Автомайдану і протестувальників з жовтого автобуса 23-го січня 2014 р.; по побиттю, тисняві 18-го лютого; по видачі зброї "тітушні" 20-го лютого уникнуть покарання", – написала адвокат.

Вона наголосила, що всі підозрювані у цих провадженнях уникнуть покарання.

Читайте такожВенедіктова про справу Майдану: Фігурантам загрожує довічне, але Росія їх не видасть"Всі результати розслідування полетять у трубу. Через два роки спливають строки давності у всіх злочинів, окрім вбивств. Це саме ті беркута, слідчі і прокурори, які не втекли, переважна більшість їх продовжує працювати в поліції, прокуратурі. Вони лишаються на своїх посадах з повним відчуттям безкарності", – заявила Закревська.

Вона нагадала, що всі ці справи розслідувані і "маринуються в судах вже три, чотири, п'ять, а то і шість років".

"І саме ця нікому не цікава трясина "нічого-не-відбувається", саме вона і є найуспішнішою стратегією захисту обвинувачених. Саме вона не знаходить ніякого опору суспільства, судової системи, професійної спільноти. Саме вона безальтернативно призведе до звільнення обвинувачених від відповідальності. До поразки судової системи і громадянського суспільства. До тріумфу безкарності. Це буде вироком нам. А не їм", – переконана адвокат.

Нагадаємо, 21 листопада генпрокурор Ірина Венедіктова назвала 2021 рік проривним за кількістю вироків у справах Майдану.

"2021 став проривним у кількості вироків у справах Майдану – цьогоріч їх стільки ж, як за попередні три разом. Вперше засуджено до реального позбавлення волі співробітників столичного "Беркуту" за злочини в день розгону студентського Майдану, який відкрив "скриньку Пандори" насилля проти учасників акцій", – зазначила вона.

Генпрокурор додала, що триває розслідування у 63 кримінальних провадженнях, що охоплюють понад 3,5 тис. епізодів. На розгляді судів – 111 справ стосовно 207 обвинувачених.

За її даними, цьогоріч було притягнуто до відповідальності 53 особи, що майже на третину більше, ніж торік, а прокурори отримали у 2,5 раза більше дозволів на спеціальне досудове розслідування. До суду направлено обвинувальні акти щодо 32 осіб.

11 жовтня Адвокатська дорадча група заявила, що щонайменше 33 правоохоронці, які є обвинуваченими у справах Майдану, нині працюють у структурах МВС, вісім з них – на керівних посадах.

Автор: Надя Пришляк