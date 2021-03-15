Український президент знову зіштовхнувся з певним тиском з боку США, але тепер це в інтересах України.

Після телефонної розмови з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трмп зіштовхнувся з першим імпічментом. Тепер лідер України все ще чекає на розмову з президентом Джо Байденом.

Але затримка не має ніякого відношення до корупційних спроб попереднього американського президента змусити Зеленського копати бруд на Байдена, - пише в редакційній статті Washington Post. Натомість, нова адміністрація США намагається вмовити Київ розібратися з українською корупцією, адже це важливо для стабілізації економіки й захисту хиткої незалежності України від Росії.

Видання нагадує, що колишній актор Зеленський переміг на виборах в 2019 році, обіцяючи боротися з олігархами, корумпованими суддями й злочинністю, які охопили Україну з моменту її незалежності від СРСР. Але минулого року процес сповільнився. Це призвело до того, що МВФ затримав передачу 5 мільярдів доларів фінансової допомоги. Без цих грошей Києву буде важко виплатити борги в другій половині року.

Читайте такожУ посольстві США назвали дві головні проблеми, які заважають розвитку УкраїниСповільнення також схвилювало прихильників України в США, які лишаються ключовим союзником попри всі негативні наслідки, створені Трампом. Американська військова допомога допомогла стримати подальшу агресію Росії, яка анексувала Крим і досі тримає в окупації частину регіонів на Донбасі.

Байден був великим прихильником незалежності України ще в часи, коли він обіймав посаду віце-президента США. Він неодноразово відвідував країну й добився звільнення корумпованого Генпрокурора. Нова адміністрація у Вашингтоні відновлює цю політику на підтримку українських реформ. Під час телефонної розмови з українським міністром закордонних справ минулого місяця Держсекретар Ентоні Блінкен "наголосив на важливості збереження прогресу України в боротьбі з корупцією й імплементації верховенства закону й економічних реформ".

Видання додає, що минулого тижня адміністрація Байдена послала однозначний сигнал про те, чого вона чекає від Києва. Зеленський правильно вчинив, що чинив опір тиску Трампа і його вимогам. Тепер він, здається, намагається відповісти Байдену. Зокрема, Зеленський почав боротьбу з могутнім проросійським олігархом, закривши його телевізійні телеканали. Також український президент спробував провести важливу судову реформу через парламент. Також були порушені кримінальні справи проти трьох колишніх чиновників, яких пов'язують з гучною справою про викрадення 5,5 мільярдів доларів.

Читайте такожFinancial Times: Київ нарешті взявся за олігархів, чому зараз?Адміністрація Зеленського опублікувала заяву про те, що "Україна вдячна всім нашим партнерам за підтримку у боротьбі з олігархами". Але, як пише Washington Post, український президент повинен продемонструвати більшу готовність боротися. Він повинен провести судові реформи, відновити незалежність Національного банку й відкинути будь-які спроби ослабити НАБУ.

Вистоявши перед тиском президента США, який намагався підкупити його, Зеленський тепер має можливість збудувати партнерство з Байденом. І це партнерство може зіграти вирішальну роль і допомогти Україні вирватися з пащі Росії й приєднатися до демократичного Заходу. Зеленський повинен використати таку можливість.

Відносини України і США: що відомо?

11 березня Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що США налаштовані зміцнити підтримку України. Зокрема, за його словами, Вашингтон має намір допомагати Києву у галузі безпеки, економіки, а також в зміцненні демократії.

Перед тим, 28 лютого конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур, запевнила, що Джо Байден підтримує вступ України в ЄС.

У свою чергу, аналітичний центр Atlantic Council дійшов висновку, що в України є лише один спосіб покращити відносини зі США. А саме, Києву потрібно зробити рішучі кроки в трьох ключових напрямках, щоб отримати повну вигоду від співпраці з новою прихильною адміністрацією у Вашингтоні.

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Переклад: Лесь Димань