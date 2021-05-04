США також рекомендується допомогти Україні посилювати її морський потенціал.

США мають надати Україні більше патруальних кораблів класу Cyclon.

Читайте такожУкраїна просила у Німеччини старі корвети та боєголовки протикорабельних ракет - ЗМІТаку думку висловили автори доповіді аналітичного центру Heritage Foundation з приводу ролі США у забезпеченні безпеки у Чорному та Азовському морях.

Доповідь закликає США та НАТО збільшити присутність у Чорному та Азовському морі, та рекомендує США пришвидшити передачу Україні виведених у резерв військових кораблів США класу Cyclon.

Ці кораблі довжиною у 54 метри, озброєні гарматами та ракетами, нині розглядаються серед найважливіших кораблів флоту США. Вони також є одними із найдешевших - кожен обійшовся у $20 млн на час придбаннях на початку 90. Вони не мають високотехнологічних сенсорів, складних озброєнь або експериментального устаткування. Вони являють собою прямолінійні металеві корпуси, оснащені значною кількістю простих гармат та ракет, які значною мірою покладаються на роботу екіпажу із 28 осіб, а не на автоматизовані системи.

США також рекомендується допомогти Україні посилювати її морський потенціал.

"Право на самооборону не зупиняється на лінії берега. США можуть допомогти профінансувати та прискорити дослідження для швидшого початку використання протикорабельної ракети "Нептун" створеної в Україні. Також США мають проаналізувати готові варіанти протикорабельних ракет для України. США мають також допомогти покращити морську безпеку України надаючи покращене радарне устаткування та технології спостереження, такі як БПЛА", - зазначаэться в доповіді, передає Голос Америки.

"США мають взяти на себе лідерську функцію всередині НАТО, щоб допомогти Україні покращити безпеку у Чорному та Азовському морях", - підкреслюється в доповіді.

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Автор: Ірина Погоріла