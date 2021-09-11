США очікують від Ради просування щодо законодавства з НАБУ і реформи СБУ.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки очікують від Верховної Ради України захисту незалежності Національного антикорупційного бюро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила під час форуму "Ялтинська європейська стратегія".

"Ми також з нетерпінням очікуємо від Верховної Ради продовження ухвалення законодавства стосовно Національного антикорупційного бюро і захисту його незалежності, а також остаточних кроків щодо реформування служб безпеки. Усі ці справи стосуються здоров'я, міці, очищення України і уряду, який служить своїм громадянам", - сказала Нуланд.

"Ми й надалі говоритимемо про ці речі, але певний суттєвий прогрес був досягнутий, і ми лише хочемо бачити, що Україна дотримується цього курсу", - сказала Нуланд.

Домовленості України і США щодо НАБУ

Як повідомляв УНІАН, спільній заяві за результатами зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Америки Джо Байдена сказано, що Україна планує негайно обрати нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ухвалити законодавство для захисту повноважень директора Національного антикорупційного бюро, а також забезпечити прозорий та надійний процес відбору його наступника.

Автор: Віталій Саєнко