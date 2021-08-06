В Бюро зазначають, що Чауса викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня, однак він відмовився від дачі показань.

Розслідування щодо екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса завершено.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП завершили розслідування стосовно екс-судді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тис. дол. США (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 6 серпня стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії екс-судді кваліфіковано за ч. 4. ст. 368 КК України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням").

В Бюро зазначають, що Чауса викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня, однак він відмовився від дачі показань.

"З огляду на те, що у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, прокурор САП ухвалив рішення про відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення", - зазначають у НАБУ.

НАБУ розмістило відео, де йдеться про передачу судді можливого хабара в 100 тисяч доларів, потім називається сума в 150, 170 тисяч доларів. Також обговорюється, що в конверт вони не ввійдуть, і може треба в якийсь пакет. Також з відео стає зрозуміло, що Чаус підозрює, що за ним можуть вести спостереження і навіть намагається перевіряти співрозмовника, чи немає в нього записувального приладу.

Чаус під час розмови не називає суму хабара, бо боїться, що за ним слідкують працівники СБУ. Він каже: "Н*** воно мені треба? Тут же не те, что я хлопчик. Потім обіллють брудом, викинуть на смітник грязью, выкинут на мусорку і н*** ти кому треба".

Як повідомляв УНІАН, Вищий антикорупційний суд відправив екс-суддю Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт. Цей запобіжний захід діятиме упродовж 60 діб.

31 липня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

Водночас ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

Своєю чергою НАБУ наполягала на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

Справа НАБУ проти Чауса - довідка УНІАН

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.

Пізніше його затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня в Telegram-каналі з`явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.

Адвокат і сім`я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.

Автор: Надя Пришляк