Найближчими роками вступ до НАТО неможливий і підтримки від Альянсу сьогодні немає, акцентують в партії.

Партія "Слуга народу" виступила з офіційною заявою щодо безпекових гарантій для України та вимог РФ стосовно визнання "ЛДНР".

Як зазначають в партії, НАТО не готовий приймати Україну "протягом найближчих щонайменше 15 років, і чітко про це каже".

"Ми зараз навіть не маємо підтримки в абсолютно справедливій війні саме від Альянсу – тільки від окремих держав", - акцентують в партії.

Представники політсили також акцентують, що, оскільки найближчими роками вступ до НАТО неможливий, Україні потрібен конкретний договір, який зможе гарантувати повну безпеку на цей час. Гарантами можуть стати США, Туреччина та інші країни.

"Він має принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму – передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України. Такими державами-гарантами можуть стати США, Туреччина, держави-сусіди України. Зі свого боку Росія має також юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не буде загрожувати нашій державі", - йдеться в заяві.

У "Слузі народу" також акцентують, що у сьогоднішніх умовах ця вимога звучить абсурдно. Утім там переконані: наші Збройні Сили відібʼються від ворога, і треба буде гарантувати подальший мирний розвиток України.

"Тоді буде важливим, щоб Росія поставила свій підпис під гарантіями для нашого суверенітету разом з іншими гарантами", - наголосили в партії.

Також в політсилі наголошують, що Україна не сприйматиме жодних ультиматумів, не відмовлятиметься від своїх територій і не визнаватиме "ЛДНР" і окупацію Криму.

"Але нам треба буде визначитись – яким чином буде врегульоване життя людей на цих територіях у межах нашої цілісної держави", - зауважили в "Слузі народу".

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