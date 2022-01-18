Канада вкотре підтвердила, що підтримує незалежність України, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі безпекові виклики навколо України.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації", – написав Зеленський.

Президент наголосив, що Канада вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності України.

Читайте такожКанада звинуватила Іран в ігноруванні ультиматуму у справі збиття літака МАУНагадаємо, раніше у вівторок, 18 січня, Мелані Жолі заявила, що Канада вивчає варіанти надання Україні озброєння.

Крім того, вона нагадала про роботу місії канадських інструкторів в Україні "Об’єднувач" (Unifier), які допомагають з професійною підготовкою Національної гвардії та Збройних сил України й продовжать це робити у майбутньому.

ЗМІ писали, що на тлі зростання напруженості на російсько-українському кордоні й у відносинах між НАТО та Росією Канада перекинула в Україну елітну групу спецпризначенців (CSOR).

Вас також можуть зацікавити новини: