Ні уряд, ні канадські збройні сили офіційно не підтвердили нову присутність сил спеціального призначення в Україні.

Канада перекинула в Україну елітну групу спецпризначенців (CSOR) на тлі зростання напруженості на російсько-українському прикордонні й між відносинами НАТО та Росією.

Про це повідомляє Global News з посиланням на джерела.

Присутність канадських спецпризначенців є частиною спроби союзників по НАТО стримати російську агресію в Україні і визначити способи надання допомоги українському уряду.

За словами джерел, завдання підрозділу полягає також у допомозі евакуації канадських дипломатів на випадок вторгнення.

Ні уряд, ні канадські збройні сили офіційно не підтвердили присутність сил спеціального призначення в Україні у коментарі журналістам, за винятком того, що ці спецпризначенці брали участь у ширшій допомозі Канади.

Як зазначила речниця командування Ембер Біно, канадські підрозділи проводять навчання, а також "діляться досвідом" з українськими колегами з 2020 року. Хоча виданню повідомили про нову відправку силовиків.

Читайте такожБудь-яка загроза цілісності України матиме високу ціну: канцлер Німеччини пригрозив РФГлава МЗС Канади Мелані Жолі під час візиту до Києва підтримала підтримку Оттавою суверенітету України: "Зосередження російських військ і техніки в Україні і довкола неї ставить під загрозу безпеку у всьому регіоні".

"Ці агресивні дії необхідно стримувати. Канада буде працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоби підтримати міжнародний порядок і захищати права людини й гідність українців", - заявляла вона.

Канада послідовно підтримує Київ у її відносинах з Росією з моменту окупації РФ Криму й Донбасу. З 2014 року країна виділила 750 мільйонів доларів підтримки, включаючи військове обладнання і відправку військ щопівроку на навчання українських силовиків.

Що передувало

На тлі можливого нападу Росії Москва евакуює своїх дипломатів з України, пише NYT. Водночас Лондон відправить Україні деяку зброю для самозахисту від російської агресії.

Олександр Лукашенко 17 січня анонсував масштабні військові навчання з Росією на кордоні з Україною у лютому. Саме тоді, за даними розвідок, РФ може спробувати вторгнутися.

Загроза повномасштабного нападу РФ на Україну

Після провалу на перемовинах зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки" Росія відмовилась прибирати свої війська з кордону. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у Москві, що Росія, мовляв, "вимушена" залишити свої війська біля України, бо "не може миритися з вторгненням НАТО".

Крім того, у МЗС РФ почали шантажувати ЄС "тяжким сценарієм" для України. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Путіну радять "покінчити" з питанням України. Деталі "сценарію" він не став уточнювати, бо навіть це може "дестабілізувати" ситуацію.

Білий дім досі не знає, що задумав Путін, проте сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні.

Російські війська Путін почав стягувати до кордонів України ще навесні 2021 року, ситуація загострилась у листопаді 2021 року. Західні й українські розвіддані підтверджують плани Кремля щодо наступу. Для нового вторгнення Росія може задіяти не менш як 100 тисяч військових. Це може статися вже взимку.

Водночас у Пентагоні зазначили, що перед наступом Росія може спробувати провести на сході України спецоперацію проти своїх же окупаційних сил, щоби мати "привід" ввести війська.

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