Скрипін закликав Шуфрича покаятися перед Україною.

Журналіст Роман Скрипін нагадав нардепу від проросійської ОПЗЖ Нестору Шуфричу його політичне минуле в "Партії регіонів", звинувативши його та членів цієї політсили в російській агресії.

Це сталося в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1".

Скрипіна обурили роздуми депутата про можливе російське вторгнення в Україну.

"Що ви несете? За нас ніхто не воюватиме, це зрозуміло. Для чого ця маніпуляція? Ви ж знаєте це. Для чого ця претензія до європейців чи американців? Вони почали війну, чи "москалі"? Ви тоді мені в 2014 році сказали: ми втратили Крим. Що означає втратили? Він відпав? Ви досі не можете сказати, що у нас війна. Вона почалася в 2014 році з окупації Криму, з вторгнення Росії. Ви тоді говорили: що робити, стріляти в них? Так, стріляти", - емоційно заявив Скрипін.

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Він також нагадав йому проросійську риторику ОПЗЖ.

"Ви досі не визначилися, вся ваша партія, що ви привели війну за руку в Україну, всіма своїми зусиллями. Ви тепер партія миру? Ні, ви винуватці цієї війни. Що ви плетете? Хто за нас воюватиме? Ми будемо самі воювати. Але війну розв'язала Росія... Ви станьте на коліна та покайтеся перед всією Україною", - звернувся він до нардепа.

Після перерви Шуфрич спробував відповісти журналісту.

"Я завжди буду захищати право журналіста висловити свою позицію, якщо ця позиція не суперечить чинним законам України і, відповідно, не є закликами до ворожнечі. Але я залишаю за собою і право сприймати або не сприймати цю позицію", - заявив він.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що крім ОПЗЖ російські війська в Україні ніхто не чекає.

Автор: Віолетта Орлова