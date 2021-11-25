Секретар РНБО заявив, що для припинення війни на Донбасі росіяни повинні піти з української землі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що у Києві окрім політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" російські війська ніхто не чекає.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Коли ми з вами кажемо, що гіпотетично відбудуться події, що Путін має напасти на незалежну нашу країну, в мене питання: хто його, окрім скажімо так ОПЗЖ, буде чекати? Де та допомога, на яку він, як варіант, буде розраховувати? У нас є наші громадяни, які тут нікого не чекають. Це наша земля. Чого він має сюди припертися? Для того, щоб закінчилась війна на території Донецької і Луганської областей, треба дуже прості речі: вони (росіяни) мають звідти забратися геть", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що Мінських та інших процесів не треба робити, а треба, аби росіяни просто пішли з української землі.

Своєю чергою, народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич заявив, що в разі маштабного нападу військових сил РФ на Україну - це буде катастрофа світового маштабу.

Шуфрич сказав, що треба "зробити все, аби бою не було". Депутат вважає, що українська влада "не може врегулювати конфлікт на Донбасі".

При цьому, Данілов дорікнув Шуфричу, що депутати ОПЗЖ відвідують Москву для того, аби потиснути Путіну руку.

"А якщо б ми дійсно були єдині у цій ситуації, то хлопці б не гинули. Ви соромливо кажете "конфлікт на Донбасі". Російська Федерація зайшла війною на територію Донецької і Луганської області. Ніякого внутрішнього конфлікту на Донбасі немає. Там російські війська, там російські офіцери, там повністю російське знаряддя", - заявив Данілов і запитав у Шуфрича, навіщо той обманює український народ.

Шуфрич заперечив, що когось обманює, і сказав, що його і колег з ОПЗЖ підтримує 2 мільйони громадян.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

Автор: Віталій Саєнко