Серед них санкції проти Росії, підтримка української економіки та євроінтеграційних прагнень України.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав 5 речей, які зараз потрібні Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання, що наразі необхідно Україні, спікер зазначив, що в питанні підтримки України йдеться про кілька основних і важливих напрямків.

"Перший напрямок - це підтримка серйозної та жорсткої санкційної політики проти Російської Федерації. Без виключень, без окремих умов", - сказав Стефанчук.

Він підкреслив, що необхідна чітка санкційна політика, яка дасть можливість "переламати економічний хребет агресору і машині війни".

"Тобто, коли ми говоримо про ембарго, - ми говоримо про ембарго на всі енергоносії. Коли ми говоримо про SWIFT, - ми говоримо про SWIFT для всіх банків. Коли ми говоримо про порти, ми говоримо - на всі операції, пов'язані з суднами Російської Федерації. Без виключень, без якогось економічного інтересу, без прихованих економічних вигод", - наголосив голова ВР.

Другим напрямком є економічна та фінансова підтримки України, адже через війну українська економіка не може працювати на повну силу.

"Третій напрямок для нас надзвичайно важливий - це підтримка нашої євроінтеграційної перспективи", - сказав Стефанчук і підкреслив, що український народ заслужив на євроінтеграцію.

Крім того, спікер парламенту наголосив на необхідності військової підтримки України.

"П'ятий напрямок, який для нас є визначальним, - це побудова спільного плану відбудови України. Але такого плану, який би говорив не про відбудову України, а про відбудову Європи разом з Україною", - сказав Руслан Стефанчук.

Він додав, що ці 5 напрямків разом "формують кулак". "Саме цей кулак має здолати Російську Федерацію", - підсумував голова Ради.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив прогноз щодо ВВП України. За його словами, за перші шість тижнів війни загальний збиток економіки України перевищив 500 мільярдів доларів, а далі ця цифра може зрости до 1 трлн доларів.

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