Президент також виступив проти альтернатив вступу до Євросоюзу.

Зеленський заявив, що якщо європейські лідери не хочуть бачити Україну в ЄС, то повинні чітко про це сказати. Він також виступив проти будь-яких альтернатив вступу до Євросоюзу.

Такі заяви президент зробив в інтерв'ю нідерландському виданню NOS.

Журналістка запитала Зеленського його думку щодо створення "паралельної організації" — європейського політичного співтовариства. На це голова держави відповів: "Нам потрібна тільки підтримка цих країн, ми не хочемо альтернативи".

Розмова також торкнулася виступу прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте в українському парламенті. У своїй промові він нічого не сказав про вступ України до Євросоюзу. Зеленський відповів, що розмовляв на цю тему з прем'єром по телефону.

"Я дуже відверто сказав: Якщо ви думаєте, що нам не місце в ЄС, то ви повинні це сказати чітко", — повідомив президент.

За словами Зеленського, Рютте сказав, що для України в ЄС є місце, "але потрібно пройти певні кроки". Як заявив прем'єр, населення Нідерландів підтримує вступ нашої держави до Євросоюзу, і політики повинні підтримати прагнення народу. Зеленський на це відповів, що розуміє необхідність реформ і повідомив про готовність України отримати статус кандидата на приєднання. Таке рішення стало б потужним сигналом і допомолго країні в боротьбі проти Росії.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте і держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон висловилися про вступ України до ЄС. За їх словами, процес займе 10-15 років. При цьому у Франції підкреслюють: створення Європейського політичного співтовариства не перешкоджає вступу до Євросоюзу і не виступає альтернативою.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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