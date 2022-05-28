Зеленський заявив, що якщо європейські лідери не хочуть бачити Україну в ЄС, то повинні чітко про це сказати. Він також виступив проти будь-яких альтернатив вступу до Євросоюзу.
Такі заяви президент зробив в інтерв'ю нідерландському виданню NOS.
Журналістка запитала Зеленського його думку щодо створення "паралельної організації" — європейського політичного співтовариства. На це голова держави відповів: "Нам потрібна тільки підтримка цих країн, ми не хочемо альтернативи".
Розмова також торкнулася виступу прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте в українському парламенті. У своїй промові він нічого не сказав про вступ України до Євросоюзу. Зеленський відповів, що розмовляв на цю тему з прем'єром по телефону.
"Я дуже відверто сказав: Якщо ви думаєте, що нам не місце в ЄС, то ви повинні це сказати чітко", — повідомив президент.
За словами Зеленського, Рютте сказав, що для України в ЄС є місце, "але потрібно пройти певні кроки". Як заявив прем'єр, населення Нідерландів підтримує вступ нашої держави до Євросоюзу, і політики повинні підтримати прагнення народу. Зеленський на це відповів, що розуміє необхідність реформ і повідомив про готовність України отримати статус кандидата на приєднання. Таке рішення стало б потужним сигналом і допомолго країні в боротьбі проти Росії.
Нагадаємо, раніше Марк Рютте і держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон висловилися про вступ України до ЄС. За їх словами, процес займе 10-15 років. При цьому у Франції підкреслюють: створення Європейського політичного співтовариства не перешкоджає вступу до Євросоюзу і не виступає альтернативою.
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