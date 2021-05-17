За словами міністра, його власна боротьба суперечила ідеології "противників змін".

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що не писав заяви на звільнення і збирається й надалі боротися за якісну медицину для громадян.

"У мене в житті є принцип - завершувати почате. Я не писав жодних заяв на звільнення, тому що несу відповідальність перед людьми. У свою чергу депутати, усвідомлюючи всю міру своєї відповідальності, мають ухвалювати рішення. Це відповідає демократичним принципам формування органів влади в європейській країні", - повідомив Степанов у своєму відеозверненні в понеділок, 17 травня.

За словами міністра, між ним та колегами "інколи виникали суперечки", оскільки він, за його словами, завжди твердо стояв на позиції, що здоров'я нації не можна ставити в залежність від будь-яких інших проектів.

Читайте такожЧому Степанова "йдуть" з МОЗ і хто прийде на його місце"Переконаний, немає нічого дорожчого за життя наших громадян. Поки підкилимні ігри стосувалися мене особисто, я не зважав. Однак події останніх днів змушують мене висловити свою позицію відверто та відкрито. Закривати очі на те, як руками політичних сил з низьким рейтингом знищується медична система і лікарів знову намагаються загнати в стійло, я не буду. Оскільки твердо переконаний, що реформи мають задумуватися і реалізовуватися професіоналами й практиками, а не підганятися під політичну кон'юнктуру і вигоду", - заявив Степанов.

Він додав, що 2020 рік запам'ятався не лише "безсонними ночами медиків, які в режимі 24 на 7 рятували життя українців", а й "перманентною підкилимною боротьбою" противників тих змін, які запроваджувала його команда.

"На моє глибоке переконання, нормальна медицина - це коли лікар думає, як врятувати пацієнта, а не як прогодувати свою сім'ю. Тому моя боротьба за високі зарплати та соціальні гарантії медиків йшла у розріз з їх ідеологією лікаря-кріпака, який перебуває в повній залежності від медичних бюрократів. Моя формула якісного і медичного забезпечення, в якій за українцями ходить здоров'я, а не гроші, не відповідала їх уявленню марнотратства. Мої рішення лікувати українців в Україні - їх звичці до самозбагачення і паразитування. Я брав на себе відповідальність та обіцяв пацієнтам і лікарям краще майбутнє. І слово своє тримаю", - сказав міністр.

Відставка Степанова: що відомо

14 травня прес-секретар глави Верховної Ради Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова. За словами самого міністра, він не писав заяви на звільнення з посади глави МОЗ.

Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі президента й Кабміні.

За даними джерел ЗМІ, відправити Степанова у відставку планували вже кілька разів. 14 травня добровільно піти йому нібито запропонував президент України Володимир Зеленський. Однак очільник МОЗ відмовився. Після цього в Раду й надійшло подання від прем'єра на звільнення міністра охорони здоров'я.

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Автор: Катерина Комолова