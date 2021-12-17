Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг підтвердив отримання пропозицій Російської Федерації, але назвав умови для діалогу.

Як свідчить стенограма на сайті Альянсу, про це Столтенберг заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Болгарії Кірілом Петковим.

"Ми отримали останні пропозиції Росії. Ми чітко вказуємо, що в рамках будь-якого діалогу з Росією також треба враховувати стурбованість НАТО через дії Росії, ґрунтуватись на основних принципах і документах європейської безпеки і проводити консультації з європейськими партнерами НАТО, і зокрема, з Україною", - наголосив Столтенберг.

Він додав, що країни-члени Альянсу чітко заявили, що Росія повинна здійснити конкретні кроки для зменшення напруження.

Читайте такожКулеба: Загроза вторгнення РФ в Україну триває досі"Ми готові працювати над зміцненням заходів з довіри", - додав Столтенберг.

Росія не хоче бачити Україну та інші пострадянські країни у НАТО

Російська Федерація пропонує Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України до Альянсу і відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України".

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

Раніше Столтенберг підкреслив, що Росія не має права вето на членство України в Альянсі.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден під час переговорів з Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

У заяві Північноатлантичної ради НАТО від 16 грудня сказано, що Альянс підтримує територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликає Росію вивести її сили з України відповідно до міжнародних зобов'язань і обіцянок. "Ми підтримуємо право всіх країн приймати рішення щодо їх майбутнього і зарубіжної політики вільно від зовнішнього втручання. Відносини НАТО з Україною - це справа тільки України і 30 країн-членів НАТО", - наголошується в заяві.

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Автор: Віталій Саєнко