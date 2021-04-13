Набуття Україною членства в НАТО залежить від успішності реформ і консенсусу усіх 30 країн-членів Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Російська Федерація не має жодного права забороняти Україні рух до членства в Альянсі.

Читайте такожГенсек НАТО закликав РФ припинити нарощування військ біля кордонів УкраїниЯк передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Брюсселі перед початком засідання Комісії Україна-НАТО.

"Ми підтримуємо широкомасштабний порядок денний реформ України, які зроблять Україну більш стійкою, і допомагаємо наблизити євроатлантичні устремління України. Країни-члени дотримується рішення, ухваленого на Бухарестському саміті (що Україна у майбутньому стане членом НАТО - УНІАН). Реформи наблизять Україну ближче до НАТО. Ми хочемо бачити, як Україна досягне успіху, і ми налаштовані допомогти вам зробити це", - наголосив Столтенберг.

При цьому, генеральний секретар зазначив, що рішення про готовність України до членства в НАТО залежить від усіх 30 країн-членів.

"Ніхто більше не має жодного права намагатися втручатися або перешкоджати цьому процесу. Це суверенне право кожної держави, і зокрема України, подавати заявку на членство, і це право 30 країн-членів вирішувати, коли членство буде запропоноване", - наголосив Столтенберг.

Він сказав, що це важливий принцип, оскільки наразі Росія намагається знову відновити свого роду "сфери впливу", коли вона вирішуватиме, що можуть робити сусідні країни.

"І це той світ, який ми насправді намагаємося залишити позаду нас, коли великі держави можуть вирішувати, що малі сусіди можуть робити. Тож, з цієї причини, ми твердо підтримуємо суверенне право України подати заявку і вирішити свій власний шлях, і потім усі 30 країн-членів вирішать, коли стандарти будуть виконані", - заявив Столтенберг.

У цьому зв'язку генеральний секретар сказав, що Альянс підтримує зусилля України з реформування і модернізації. "Реформи є єдиним і найкращим шляхом в напрямку подальшої євроатлантичної інтеграції", - наголосив Столтенберг.

"І ми рішуче відкидаємо ідею, що ми тут для Москви, - що Росія має свого роду вето або право, аби відмовляти іншим країнам у суверенному праві вирішувати свій власний шлях, в тому числі щодо тих заходів безпеки, частиною яких вони хочуть бути, і зокрема щодо членства в НАТО", - додав він.

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Автор: Віталій Саєнко