Литовські депутати закликали інші європейські держави наслідувати їхній приклад.

Сейм Литви визнав примусове вивезення українців до Росії депортацією українського народу і закликав міжнародне співтовариство вчинити так само.

Як повідомляє Delfi, за ухвалення такої резолюції проголосували 50 депутатів.

Сейм в резолюції визнав, що проведена збройними силами, політичним і військовим керівництвом Росії масштабна збройна агресія і примусове вивезення населення України в Росію або на тимчасово окуповані Росією території є депортацією українського народу.

"Від агресивної Росії, чи було це 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового - відбуваються ті ж самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика, яка може окремі країни, а, ймовірно, і цілі регіони прирікати на можливий голод або інші страшні речі", - зазначила одна з ініціаторів проекту Радвіле Моркунайте-Мікуленене з Консервативної партії Литви.

У резолюції засуджується вигнання зі своїх будинків і примусова депортація в РФ або на підконтрольні їй території більше мільйона цивільних осіб, щоб знищити українську ідентичність.

Підкреслюється,що серед цих цивільних осіб були депортовані і 200 тис. дітей. Парламент висловився за те, щоб геноцид українського народу був зупинений правовими засобами, а депортованим людям були створені умови для повернення в Україну або виїзду в іншу безпечну країну.

Також сейм Литви звернувся в цій резолюції до інших держав, щоб були притягнуті до кримінальної відповідальності особи, які організовують депортацію жителів України або причетні до неї, беруть участь у примусовій депортації, скоюють злочини проти людяності, геноцид та інші військові злочини.

"Сейм упевнений, що справедливість восторжествує тільки тоді, коли до кримінальної відповідальності будуть притягнуті керівники Росії, інші високопоставлені організатори злочинів і безпосередні виконавці військових дій і депортації українського цивільного населення", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Сенат Ірландії прийняв резолюцію, що визнає дії РФ геноцидом проти українського народу.

Станом на 25 травня 2022 року парламенти шести країн визнали дії Росії геноцидом.

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