Учасники зустрічі заявили, що дестабілізаційні дії Росії підривають зусилля, спрямовані на зниження напруженості.

Виконувач обов'язків заступника міністра оборони США з політичних питань Аманда Дорі разом з союзниками по НАТО з Канади, Литви, Польщі і Великої Британії обговорили воєнну активність Російської Федерації біля кордонів України.

Читайте такожУ Байдена завершили перевірку дій Росії та готують кроки у відповідь - BloombergЯк повідомляється на сайті Пентагону, віртуальну зустріч організував державний секретар з питань оборони Британії Бел Воллес.

Співрозмовники підтвердили непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також євроатлантичних устремлінь України.

Водночас вони висловили занепокоєність щодо посиленої російської воєнної діяльності у регіоні біля кордонів України. Учасники зустрічі заявили, що дестабілізаційні дії Росії підривають зусилля, спрямовані на зниження напруженості, що передбачено ухваленою за посередництва ОБСЄ у липні минулого року угодою про припинення вогню.

Також співрозмовники підтвердили налаштованість забезпечувати професійну підготовку військових і підтримку Збройних сил України для зміцнення їх потенціалу, з метою збереження територіальної цілісності країни і подальшого прогресу на шляху приведення взаємосумісності української армії з арміями країн НАТО.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, 30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж держкордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

Окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські військові перекидають в окупований Крим Кримським мостом.

Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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Автор: Віталій Саєнко