До складу суду увійшло троє суддів. Серед них один доповідач.

Київський апеляційний суд призначив дату розгляду апеляцій на запобіжний захід п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку. Засідання відбудеться 28 січня.

Про це повідомили у прес-службі суду.

Також оголошено склад суду: суддя-доповідач М. А. Ященко, судді В.М. Лашевич, І.О. Рибак.

"Судове засідання по апеляційній скарзі прокурора та апеляційній скарзі сторони захисту... призначено на 28 січня 2022 року (11 год. 00 хв.), зал судового засідання № 201", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМіж держзрадою та корупцією. Чим для України небезпечна справа ПорошенкаНагадаємо, 24 січня у ДБР заявили, що Петро Порошенко не виконав рішення суду та не здав у відповідні органи документи для виїзду за кордон.

Захист Порошенка спростував повідомлення ДБР та заявив, що екс-президент здав документи для виїзду за кордон.

Адвокат Ігор Головань зазначив, що особисто здав паспорти Порошенка вранці 24 січня.

Довідка УНІАН. ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним з фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з кола представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча прокурор просив взяти екс-президента під варту з альтернативою близько 1 млрд грн застави.

Адвокати та прокурори оскаржили відповідне рішення суду.

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