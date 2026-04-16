Нардепа Шуфрича, якого підозрюють у держзраді, звільнили з-під варти

Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та призначив йому цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє Суспільне з посиланям на адвоката Шуфрича Валерія Буняка.

Зазначається, що Шуфрич зобов’язаний цілодобово перебувати за місцем реєстрації у Київській області, за винятком випадків отримання медичної допомоги або перебування в укритті під час повітряної тривоги. Також він має носити електронний браслет, здати всі документи для виїзду за кордон, прибувати до суду та слідства на вимогу та не спілкуватися зі свідками у справі.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, вони заперечували проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому Нестору Шуфричу та наполягали на продовженні тримання під вартою.

Зазначається, що на судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності.

"Попри це, суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає", - сказано в повідомленні.

Суд на Шуфричем

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2023 року народний депутат України Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

В СБУ зазначали, що правоохоронці зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність Шуфрича.

Матеріали розслідування, проведеного спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора, свідчать, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні".

Сівкович втік до Москви у 2014 році та створив "кротоферму" для здійснення підривної діяльності проти України.

В СБУ зазначали, що одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ".

Вас також можуть зацікавити новини: