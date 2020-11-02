Заплановані на сьогодні збори суддів Конституційного суду скасовано.
Читайте такожВ Раді озвучили терміни формування нового складу КСУЯк передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив під час Погоджувальної ради керівників фракцій, груп та комітетів.
"Об 11-й годині сьогодні були скасовані загальні збори суддів, і був з порушенням всіх процедур змінений порядок денний роботи Конституційного суду України... О 12-й годині почнеться пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України, де буде продовження розгляду справи за конституційним поданням 46 народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини 1-ої статті 13-ої, частини 1-ої статті 14-ої Конституції України - це, що стосується тлумачення по землі", - сказав Стефанчук.
Він також висловився за те, аби парламент цього тижня доукомплектував вакантні посади у Конституційному суді.
Раніше на сайті КС було оприлюднено повідомлення про призначення на 11:00 2 листопада у Конституційному зборів суддів. Додаткової інформації з приводу того, про що йтиметься на зборах, не повідомлялося.
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