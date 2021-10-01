Олена Липівська-Ергюль, яка є власницею торговельної марки "Експрес манікюр", претендує на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей. Відомо, що жінка має великі статки, а також сумки від Chanel і дорогі прикраси від Cartier.
Про це свідчать дані у поданій нею декларації кандидата на посаду в Єдиному державному реєстрі декларацій.
"Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів): Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат): Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань стратегічних галузей промисловості", - йдеться у документі.
У декларації мовиться, що право власності на ТМ "Експрес манікюр" до активів Липівської-Ергюль належить з серпня 2009 року.
Її дохід за 2020 рік у розмірі 20 тис. 395 грн вказано від основного місця роботи - зареєстрованої в Туреччині компанії Sahne Vizyon Casting Turism.
Читайте такожУ готелях Трускавця, де житимуть "слуги народу", раптово закінчилися місця (фото)Чоловік кандидата - громадянин Туреччини, Ергюль Сюлейман Оузхан. За минулий рік отримав дохід в розмірі 633 тис. 842 грн в компанії Тantur Tourism Co (Туреччина).
Липівська-Ергюль володіє земельною ділянкою площею 1000 кв. м у с. Ревне Бориспільського району. Також у спільній власності родини - квартири у Києві та Туреччині.
Що ще задекларувала кандидатка на посаду віце-прем'єра з питань промисловості:
- прикраси від брендів Cartier та Van Cleef & Arpels, загальна вартість яких складає понад 700 тисяч гривень;
- автомобіль Range Rover Sport за 1 мільйон 200 тисяч грн;
- машину Mercedes-Benz майже за 3 мільйони гривень оформлений на її чоловіка;
- ще у власниці манікюрного салону є авто трохи "скромніше" - Toyota за 1 мільйон 170 тисяч грн;
- п'ять сумок від Chanel, загальна вартість яких складає понад 1 мільйон 215 тисяч гривень;
- одяг від Fendi та Chanel (наприклад пальто за 450 тисяч гривень), загальною вартістю 1 мільйон 550 тисяч грн;
- готівкою вона зберігає 378 тисяч доларів, 710 тисяч євро, та півтора мільйона гривень.
Наразі посаду віце-прем'єра з питань промисловості займає Олег Уруський.
Раніше УНІАН повідомляв про ще одну фанатку брендованих речей, яка вже має посаду у Верховній Раді. Так, "Слуга народу"Елла Рєпіна прийшла на роботу з сумочкою Dior за 62 тисячі гривень.
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