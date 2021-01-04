Днями Супрун опублікувала "останній пост у Facebook", в якому сказала, що українці - непереможні.

Екс-виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун покинула країну і полетіла в США.

Про це "Стране" заявив голова Асоціації психіатрів України, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини Семен Глузман.

"За моєю інформацією, сьогодні Супрун полетіла в США. Незрозуміло - на час або "з кінцями". Якщо врахувати її "підготовчу роботу", можна припустити другий варіант", - сказав Глузман.

За його словами, Супрун була призначена у свій час на посаду виконувачем обов'язків глави МОЗ з ініціативи президента Петра Порошенка.

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"Але вона ж з'явилася в Україні не просто так. Її Порошенко "добровільно" призначив, що мені особисто підтверджував екс-генпрокурор Луценко і американські дипломати. Отже, і зацікавлених у її відбутті з України потрібно шукати в тому ж оточенні", - заявив він.

Уляна Супрун: що було раніше

Заступником міністра охорони здоров'я України, а також в.о. міністра, Уляну Супрун призначили у липні 2016 року. На цій посаді вона була до 29 серпня 2019 року, після чого сформувався новий уряд і вона із заступниками написали заяву про звільнення.

Кабінет міністрів під час засідання 4 вересня 2019 року звільнив з посади за власним бажанням в.о. глави МОЗ і першу заступницю міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Після завершення роботи у міністерстві охорони здоров'я Супрун продовжувала громадську діяльність у сфері медицини та вела популярний Фейсбук-блог, де давала поради щодо здоров'я й розвінчувала міфи довкола хвороб і методів їхнього лікування.

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Автор: УНІАН