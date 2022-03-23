Йдеться про дані з супутників.

Євросоюз затвердив угоду з Україною, яка дозволить ділитися з офіційним Києвом секретною інформацією, такою як супутникові знімки.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Дія угоди спочатку розрахована на рік і може бути продовжена, повідомили джерела.

Про це рішення вже проінформовані посли ЄС, додало агентство.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз мобілізує свої ресурси, щоб допомогти Україні отримувати та аналізувати геопросторові дані.